Kamyonun altında kalan liseli Elif, ağır yaralandı

IĞDIR'da, okulun önündeki üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Elif Gök (17), kamyonun çarpmasıyla altında kalıp, ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü M.B. gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, çevre yoluundaki sosyal bilimler lisesinin önünde meydana geldi. Okuldan çıkan lise 2'nci sınıf öğrencisi Elif Gök, üst geçidi kullanmadan, halk otobüsüne binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sanayide motor ustası M.B. yönetimindeki İl Özel İdare'ye ait olan ve tamir sonrası test sürüşü yapılan 76 DK 782 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, Gök'e çarptı. Gök, çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalıp, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Elif Gök, tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA