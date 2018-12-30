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  3. Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Büyükyazı hayatını kaybetti

Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Büyükyazı hayatını kaybetti

İZMİR (İHA) – İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.

Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Büyükyazı hayatını kaybetti

İZMİR (İHA) – İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Büyükyazı hayatını kaybetti

Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Büyükyazı hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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