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Kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, O.Y.L.'nin kullandığı 16 ACE 184 plakalı kamyon, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 3. kilometresindeki cezaevi önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer Atasever'e (64) çarptı.

Kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, O.Y.L.'nin kullandığı 16 ACE 184 plakalı kamyon, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 3. kilometresindeki cezaevi önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer Atasever'e (64) çarptı. Ağır yaralanan Atasever, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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