Kamyonun ezdiği köpek için seferber oldular

BURSA (İHA) – Bursa'nın İznik ilçesinde bacaklarının üzerinden kamyon geçen sokak köpeği için hayvan severler ve İznik Belediyesi seferber oldu.

Olay pazartesi günü Çakırca köyü meyve halinde meydana geldi. Sıcaktan bunalan bir sokak köpeği, gölge bulduğu park halindeki kamyonun arka tekerleğinin altına yattı. Köpeği fark edemeyen kamyon şoförü aracı hareket ettirince köpeğin arka bacakları tekerlerin altında kaldı. Acı çeken köpeğin yardımına ise vatandaşlar koştu. Köpeğin arka bacağının tekerlek altında kalarak kırıldığı anlaşıldı. Tedavisi için aralarında para toplayan hayvanseverlere İznik belediye başkanı Kağan Mehmet Usta, araç tahsis etti. Yaralı köpek, tedavisi için Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Kırık olan bacağı tedavi edilen sokak köpeği, zabıta ekiplerince Çakırca köyündeki yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA