Kamyonun karşı şeride geçtiği kazada faciadan dönüldü

Samsun'da yoldan çıkan kamyonun karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada faciadan dönüldü.

kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hanifi En idaresindeki 33 DC 941 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip yolun solunda kaldırıma çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanmazken, o sırada karşı şeritten araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kaynak: İHA