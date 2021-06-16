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  3. Kan bağışı hayat kurtarır! Tuzla'da ‘Kan Ver Can Ver’ etkinliği

Kan bağışı hayat kurtarır! Tuzla'da ‘Kan Ver Can Ver’ etkinliği

Tuzla'da kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.  ‘Kan Ver Can Ver’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu.

Kan bağışı hayat kurtarır! Tuzla'da ‘Kan Ver Can Ver’ etkinliği

Kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan ‘Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’ kapsamında Tuzla Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Tuzla Şubesi işbirliği ile ‘Kan Ver Can Ver’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte kan bağışının önemi konusunda önemli mesajlar verildi.

İKİ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, Tuzla Belediye binası ve Tuzla Kaymakamlığı binası arasında bulunan alana geldi. Tuzla Kaymakamı Ali Akça da,  ‘Kan Ver Can Ver’ kan bağış etkinliğinde kan vererek farkındalık oluşturdu. Kızılay’ın kan bağış aracı, Kan Ver Can Ver’ kan bağış etkinliği kapsamında 15-16 Haziran tarihlerinde Tuzla sahilinde bulunacak.

Kan bağışı hayat kurtarır! Tuzlada Kan Ver Can Ver etkinliği

"KAN BAĞIŞI KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, "Kan vermenin farkındalığını yaşamak sadece bir gün ile sınırlı değildir. Biz de ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kan bağışı konusunda farkındalığı artırmak istiyoruz. Bugün de Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü olması vesile ile Tuzla Belediyemiz ve Tuzla Kızılayımız ile birlikte bir farkındalık çalışması yaptık. Bu farkındalık çalışmasına katılan ve kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kan bağışı hayat kurtarır! Tuzlada Kan Ver Can Ver etkinliği

"KAN VERMEK HASTALARA UMUT OLMAKTIR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kan vermek, kendi kanımız ile hastalarımıza umut olmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bir ünite kan, 3 cana hayat veriyor. Bu bilinç ile bugün burada kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı Tuzla Kaymakamımıza ve Kızılayımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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