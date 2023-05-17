Kan davası can aldı! 2 aile arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında devam eden kan davasında bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KAN DAVALI İKİ AİLE SOKAK ORTASINDA ÇATIŞMAYA GİRDİ

Alınan bilgilere göre, Silopi ilçesinde iki aile arasında devam eden kan davası olayında S.G., Sanat Sokağı'nda karşılaştığı H.Ö.'ye silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra Silopi Devlet Hastanesine sevk etti. Ağır yaralanan H.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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Cinayeti zanlısı S.G., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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