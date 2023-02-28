Kan donduran cinayet: Bursa'da öldürüldü, bagaja konup İstanbul'a getirildi

İstanbul Büyükçekmece'de bir aracın içinde battaniye sarılmış ceset bulundu. Cesedin Bursa'da öldürüldükten sonra İstanbul’a getirildiği tespit edildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kan donduran cinayet: Bursa'da öldürüldü, bagaja konup İstanbul'a getirildi

Edinilen bilgilere göre Bursa'da bir kişinin öldürüldükten sonra, bir aracın bagajına konduğu belirlendi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı. Ekiplerin aracın İstanbul'a gittiğini tespit edince durum İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Kan donduran cinayet: Bursa'da öldürüldü, bagaja konup İstanbul'a getirildi

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, akşam saatlerinde aracın Büyükçekmece’de olduğu bilgisine ulaştı.Olay yerine giden ekipler, konuyla ilgisi olduğu düşünülen A.B.D. isimli şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Kan donduran cinayet: Bursa'da öldürüldü, bagaja konup İstanbul'a getirildi

ARAÇTA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Aracın park edildiği alan emniyet şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri caddeye gelerek araçta çalışma başlattı.

Kan donduran cinayet: Bursa'da öldürüldü, bagaja konup İstanbul'a getirildi

CESET ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Otomobilin bagajındaki erkek cesedi adli tıp morguna götürüldü.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayla ilişkin olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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