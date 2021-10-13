Kan donduran cinayet! Tartıştığı gelinini öldürdükten sonra parçalara ayırdı!

Korkunç olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddia edilene göre evde kimsenin bulunmadığı esnada bilinmeyen nedenle Fehmi A ile Kırgızistan uyruklu gelini, 2 çocuk annesi Ayat A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fehmi A, gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

KOCASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Olayın üzerinden belli bir süre geçmesinin ardından eve gelen Fehmi A.'nın eşi, etraftaki kanları görüp ne olduğunu sorduğunda kocası gelinlerini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine Fehmi A.'nın eşi durumu derhal emniyet ekiplerine bildirdi.

CESEDİ PARÇALARA AYIRDI

Olay yerine gelen polisin evde yaptığı incelemede, öldürülen Ayat A.'nın parçalanmış vücudunun bir kısmı evin banyosundaki çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı aracın bagajında, çöp poşetlerinin içerisine konulmuş halde bulundu.

EŞİNİN HABERİ YOKTU

Öldürülen Ayat A.'nın eşinin ise olay esnasında işte olduğu aktarıldı. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından, vahşice öldürülen kadının vücudunun parçaları otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fehmi A. gözaltına alınırken, emniyet ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.