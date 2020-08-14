Kan donduran görüntü! Rus haltercinin canlı yayında dizleri kırıldı
Rusya'da bir halterci şampiyonluk yarışında 400 kilogramlık ağırlığı kaldırmaya çalıştığı sırada dizlerini kırdı. Canlı yayın sırasında yaşanan dehşet olayı izleyenler gözlerine inanamadı.
Rusya'da halterci Alexander Sedykh, canlı yayınlanan Avrupa Şampiyonası yarışında 400 kilogram ağırlığı kaldırmayı denedi. Saniyeler içinde haltercinin başına gelenler yarışmayı izleyenleri dehşete düşürdü.
DİZLERİ KIRILDI
Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası’nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı.
ACISI GÖZLERİNDEN OKUNDU
Sosyal medyada kısa sürede yayın görüntüler bir çok kullanıcı tarafından izlendi. Kan donduran görüntülerde, haltercinin çömelerek ağırlığı kaldırmayı denediği sırada dizlerinin büküldüğü görüldü. Genç halterci acıyla bağırdı. Yere düşer düşmez bazı arkadaşları ağırlığı tutarken bazıları ise dizlerinin üzerine düşen halterciyi kaldırmaya çalıştı.
2 AY YERİNDEN KALKAMAYACAK
Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Sedykh’in 2 ay boyunda yatakta kalması gerektiği ve ardından fizik tedavi göreceği ifade edildi.