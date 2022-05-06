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  3. Kan donduran olay! Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Kan donduran olay! Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

İstanbul Esenler'de yaşayan Asiye Nur Atalay, ayrıldığı erkek arkadaşı Ümit Karakoyun tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kan donduran olay! Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Alınan bilgilere göre  Esenler ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, bir süre önce arkadaşlık yaptığı 25 yaşındaki Ümit Karakoyun'dan yaşanan sorunları gerekçe göstererek ayrıldı. Bunun üzerine ayrığı kabullenemeyen Karakoyun, annesinin şikayetleri ve söylemlerine karşın genç kızın peşini bırakmadı.

Karakoyun, dün saat 00.30 sıralarında Asiye'nin ikamet ettiği  Oruç Mahallesi’ne giderek genç kızı beklemeye başladı. Asiye arkadaşları ile yürürken yanlarına gelen Karakoyun, elindeki silahın genç kızın başına doğrulttu.

Kan donduran olay! Katil Ümit Karakoyun, Asiye Nur Atalay'u hayattan kopardı! Katilin ifadesi çileden çıkardı

GENÇ KIZI BAŞINDAN VURDU

Asiye kaçmayı denese de peşinden koşan Karakoyun tetiğe basarak genç kızı başından vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından genç kız kanlar içinde yerde kalırken silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Kan donduran olay! Katil Ümit Karakoyun, Asiye Nur Atalay'u hayattan kopardı! Katilin ifadesi çileden çıkardı

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri Asiye'nin hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinden kaçan katil Karakoyun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Arnavutköy'de gözaltına alındı. 

ALDATMA GEREKÇESİNE SIĞINDI

Uyuşturucu madde ticareti’, ‘kasten yaralama’, ‘gasp’ ve ‘hırsızlık’ suçlarının da arasında bulunduğu toplam 16 suç kaydı çıkan Ümit Karakoyun'un polise verdiği ifadesinde," Beni aldattığını düşünüyordum, olay günü konuşmak istedim. Aldattığını kabul etmedi, tartışma çıktı, çok öfkelendim. Olay gerçekleşti, oradan kaçtım” dediği iddia edildi. 

Kan donduran olay! Katil Ümit Karakoyun, Asiye Nur Atalay'u hayattan kopardı! Katilin ifadesi çileden çıkardı

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Olayda yaşamını yitiren Asiye'nin cenazesi  Esenler’deki Cabir Bin Abdullah Camisi’nde kılınan ikinci namazına müteakip olarak  Yayla Mezarlığı’nda defnedildi.

" İLKOKULDAN BERİ BIRAKMADI PEŞİNİ"

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, anne Rahşan Atalay'ın ağıtları yürekleri dağladı. Acılı anne yaşanan olaya ilişkin olarak," İlkokuldan beri bırakmadı peşini. Zanlıyla çok konuştum, yalvardım, şikayetçi de oldum. İki yıl içerde yattıktan sonra psikoloji bozukluğundan dışarı çıkardılar. Bir kere benin önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tüküreyim başka hiçbir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı. 

Kan donduran olay! Katil Ümit Karakoyun, Asiye Nur Atalay'u hayattan kopardı! Katilin ifadesi çileden çıkardı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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