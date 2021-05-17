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Kan donduran olay! Askerden dönen genç, pompalı tüfekle öldürüldü

Sivas'ta yaşanan olayda askerden dönen genç uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. İlkadım ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda 22 yaşındaki Onur Bektaş, 3 kişinin saldırısına uğradı.

Kan donduran olay! Askerden dönen genç, pompalı tüfekle öldürüldü

Samsun'da İlkadım ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Askerden gelen 22 yaşındaki Onur Bektaş, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Talihsiz genç, 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

ASKERDEN YENİ GELMİŞTİ

Kan donduran olay! Askerden dönen genç sokakta pompalı tüfekle öldürüldü

Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, askerden yeni geldiği öğrenilen 23 yaşındaki Onur Bektaş, saldırganların hedefi oldu. Yolda yürüdüğü sırada içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Bektaş yaşanan saldırı sonucunda kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bektaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan ve otomobille kaçan 3 şüpheliyi arıyor.

Kan donduran olay! Askerden dönen genç sokakta pompalı tüfekle öldürüldü

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