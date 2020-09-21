Kan donduran olay! Bilecik'te iki kişi, otomobilde ölü bulundu!
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ormanlık alandaki bir otomobil içerisinde bulunan Yusuf U. (30) ve Handan B'nin (24) hayatını kaybettiği belirlendi.
Edinilen bilgilere göre Bozüyük ilçesine bağlı Bozalan Bozalan köyü civarındaki ormanlık alandan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Yusuf U. (30) ve Handan B'nin (24) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
ESKİŞEHİR'DEN GELMİŞLER
Çiftin, Eskişehir'den kiraladıkları otomobille bölgeye geldiği belirlendi. Ayrıca çiftin belirlenemeyen nedenle tartıştığı, Yusuf U'nun Handan B'yi öldürdükten sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.