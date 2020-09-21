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  3. Kan donduran olay! Bilecik'te iki kişi, otomobilde ölü bulundu!

Kan donduran olay! Bilecik'te iki kişi, otomobilde ölü bulundu!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ormanlık alandaki bir otomobil içerisinde bulunan Yusuf U. (30) ve Handan B'nin (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kan donduran olay! Bilecik'te iki kişi, otomobilde ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre Bozüyük ilçesine bağlı Bozalan Bozalan köyü civarındaki ormanlık alandan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Yusuf U. (30) ve Handan B'nin (24) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

ESKİŞEHİR'DEN GELMİŞLER

Çiftin, Eskişehir'den kiraladıkları otomobille bölgeye geldiği belirlendi. Ayrıca çiftin  belirlenemeyen nedenle tartıştığı, Yusuf U'nun Handan B'yi öldürdükten sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Editör Ekibi


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