Kan donduran olay! Binanın giriş katında ağlarken bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Sakarya Hendek'teki Rasimpaşa Mahallesinde gerçekleşti. İnşaat halindeki bir binanın giriş katında battaniyeye sarılı bir bebek bulundu. Bebeği bulan çevre sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin göbek bağının yeni kesildiği tespit edildi. Sağlık ekiplerince bebeğe yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Öte yandan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.