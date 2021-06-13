Kan donduran olay! Onlarca yerinden bıçaklandı, başına baltayla vuruldu

Rusya'da meydana gelen olay duyanların kanını dondurdu. 26 yaşındaki genç kadın düğününe günler kala evleneceği adam tarafından vahşice katledildi. Genç kadının cesedi yatak odasında yarı çıplak bulununca tüm ülke şoka girdi.

DÜĞÜNÜ İÇİN GÜN SAYIYORDU

Rusya'da 26 yaşındaki Marina Pankratova ile nişanlısı turizm acentası sahibi Alexander Voronin düğünleri için günleri sayıyordu. Nişanlı çift, Moskova'daki bir dairede birlikte yaşamaya başlamıştı. Bir sabah Alexander Voronin'in annesi eve geldiğinde vahşi olayla burun buruna geldi.

SAATLERCE İŞKENCEYE MAĞRUZ KALMIŞ

26 yaşındaki Marina Pankratova'nın vücudu onlarca yerinden bıçaklanmıştı. Yarı çıplak haldeki genç kadının gövdesi ve başı yaralarla kaplıydı. Olay sonrasında ilgili birimlere haber verilirken, talihsiz genç kadının cesedi otopsi için adli tıpta incelemeye alındı. İlk incelemede saatler süren işkencede gelin adayının Voronin tarafından yumruklanıp tekmelendiği belirlendi. Sonrasında bıçaklanan kadının başına da baltayla vurulduğu ortaya çıktı.

BABASININ İKNASIYLA TESLİM OLDU

Voronin nişanlısını öldürdükten sonra kaçtı ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle fazla uzaklaşamadı. Cani katil babasının devreye girmesiyle Moskova'daki bir parkta teslim oldu. Temmuz 2020'de yakalanan Voronin'in mahkemesinde verilen detaylar ise kan dondurdu.

ESKİ KIZ ARKADAŞLARINA DA ŞİDDET UYGULAMIŞ

Araştırma kapsamında katilin eski kız arkadaşlarına da ulaşıldı. Cinayeti soruşturan dedektifler, Voronin'in hayatına giren tüm kadınları dövdüğü ve işkence yaptığı ortaya çıktı. Alexander Voronin mahkemede "Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadesini kullandı, davaya bakan hakim katile 14,5 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.