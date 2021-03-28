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Kan donduran olay! Tabancayla öldürüp tarlaya gömdü

Olay Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gerçekleşti. Bir adam, 52 yaşındaki bir kadını tabancayla öldürüp tarlaya gömdü ve çukuru kapatması için iş makinesi operatörüne para verdi.

Kan donduran olay! Tabancayla öldürüp tarlaya gömdü

Olay Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana geldi.

Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti ve Marmara Ereğlisi ilçesinin çıkışında boş bir tarlada açtıkları çukurda, tabancayla vurulmuş bir kadın cesedi buldu. Yapılan inceleme sonucunda cesedin, Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan Yeter Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin yapılan araştırma sonunda, Yılmaz'ın arkadaşı olduğu öne sürülen, ilçede çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Kemal. K ile oğlu Ali K. ile  kepçe operatörü Ö.Ş. gözaltına alındı.

Kemal. K'nin, Yılmaz ile boş bir tarlada tartıştığı ve Yılmaz'ı tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra  açtığı çukura gömdüğü iddia edildi. Daha sonra da tarlayı kepçe operatörüne düzelttirdiği öne sürüldü.

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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