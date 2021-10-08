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  3. Kan donduran olay! Taksi şoförü milli sporcu Berke İnaloğlu'ya kurşun yağdırdı

Kan donduran olay! Taksi şoförü milli sporcu Berke İnaloğlu'ya kurşun yağdırdı

Zonguldak'ta meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; milli diskçi Berke İnaloğlu, trafikte tartışma yaşadığı taksi şoförünün silahlı saldırısına uğradı. Olayın ayrıntıları kan dondurdu.

Kan donduran olay! Taksi şoförü milli sporcu Berke İnaloğlu'ya kurşun yağdırdı

Olay, bugün akşam saatlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Caddesi’nde gerçekleşti Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.D. adlı taksi şoförü ile aynı istikamete doğru seyir halinde olan milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafik dolayısıyla tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki kişiler ile diğer sürücüler araya girince taraflar sakinleşti. Fakat taksi şoförü, Berke İnaloğlu’nun aracını takip etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ, MİLLİ SPORCU BERKE İNALOĞLU'NUN ARACININ ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDI

Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Berke İnaloğlu’nun aracının önünü kesen S.D., İnaloğlu’na kurşun yağdırdı.

Kan donduran olay! Taksi şoförü milli sporcu Berke İnaloğlu'ya kurşun yağdırdı

İnaloğlu, 3 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnaloğlu tedavi altına alındı.

Kan donduran olay! Taksi şoförü milli sporcu Berke İnaloğlu'ya kurşun yağdırdı

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN 'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN SABIKALI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Taksi sürücüsü S.D. ise olayın ardından kaçtı. Polisin çalışması sonucu S.D. bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. S.D.’nin daha önce kasten yaralama suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay! Taksi şoförü milli sporcu Berke İnaloğlu'ya kurşun yağdırdı

BERKE İNALOĞLU KİMDİR?

Berke İnaloğlu, milli diskçidir.  Ay-yıldızlı formayla disk atmada yıldızlar ve gençler kategorisinde Balkan şampiyonlukları yaşayan milli sporcu İnaloğlu, başarıyla adından söz ettirmiştir.

Berke İnaloğlu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Berke İnaloğlu kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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