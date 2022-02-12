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  3. Kan donduran vahşet! Eşini öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırıp barbeküde pişirdi!

Kan donduran vahşet! Eşini öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırıp barbeküde pişirdi!

Brezilya'da Mauro Sampietri isimli adam, eşi Claudete Sampietri öldürdükten sonra cesedini dört parçaya ayırıp barbeküde pişirdi. Olayın ardından 5 yıldır kaçak olarak hayat süren Sampietri, polis ekipleri tarafından yakalanırken sorguda suçunu itiraf etti.

Kan donduran vahşet! Eşini öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırıp barbeküde pişirdi!

Brezilya'da 20 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda Mauro Sampietri eşi Claudete Sampietri'yi öldürdükten sonra cesedini dört parçaya ayırdı. Eşinin vücudunun parçalarını barbeküde yakan Mauro Sampietri daha sonra bunları Curitiba Metropolitan Bölgesi'ndeki Pinhais'teki bir spor sahasının yanına attı.

Kan donduran vahşet! Eşini öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırıp barbeküde pişirdi!

21 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yapılan inceleme sonrası cesedin Claudete Sampietri'ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Mauro Sampietri gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Bunun üzerine kendisine kaçmayı başaran ve kendisine bir ev kuran ve kaçan Mauro Sampietri, kaçak olduğu süreçte ikinci kez evlendi.

Kan donduran vahşet! Eşini öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırıp barbeküde pişirdi!

5 YILDIR KAÇAK DURUMDAYDI

Beş yıldır kaçak olan Mauro Sampietri, 10 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde Brezilya'nın batı-orta eyaleti Mato Grosso do Sul'daki Corumba şehir hastanesi önünde polis tarafından durduruldu.

KENDİSİNİ İTALYAN OLARAK TANITTI

Polise kendisini Domenico olarak tanıtan ve İtalyan olduğunu öne süren Sampietri, arandığının ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.

Kan donduran vahşet! Eşini öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırıp barbeküde pişirdi!

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin sorguladığı Sampietri, karısını 2017 yılında Paraná'da öldüren adam olduğunu itiraf etti.

"ŞEHİRDE YAŞADIĞINA DAİR ŞİKAYETLER ALDIK"

Olaya ilişkin konuşan yerel polisten Binbaşı Diego da Silva Ferreira Rosa gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu vatandaşın bir süredir burada olduğuna ve şehirde mutlu bir şekilde yaşadığına dair bir şikayet aldık. Ekiplerimiz geldi, aracın ruhsatını gördü, ancak İtalyan vatandaşı olduğunu ve kimliğinin olmadığını söyledi. Trafik ekibi olduğumuz için onu tutukladık ve karakola götürdük. Ama bu suçu işleyenin kendisi olduğunu itiraf etmeye karar verdi” diye konuştu. 

Kan donduran vahşet! Eşini öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırıp barbeküde pişirdi!

Tayfun Altuntaş
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