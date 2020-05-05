Kan şekerini korumak için sahura kalkın

Ramazan ayı boyunca oruç tutma ile beraber beslenme düzenindeki değişiklikler özellikle diyabet hastalarında kan şekerinde kontrolsüzlük, yüksek tansiyon atakları gibi istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş, oruç sırasında uzun süren açlık sonrası kan şekeri düşüklüğü en sık görülen problem olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle sahura kalkmadan tutulan oruç kan şekeri düşüklüğüne yol açarak tehlikeli olabilir. Kan şekerinizi korumak için mutlaka sahura kalkın" uyarısında bulundu.

Yüksek kalorili yiyeceklerden uzak durun

Oruç sırasında uzun açlık sonrası kan şekerinde düşüklüğün en sık görülen problemlerden olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş, "Özellikle insulin ve insulin salgılatıcı ilaç kullanan hastalarda bu durum daha sıklıkta yaşanmaktadır. İftar ile sahur arasındaki sürede besinleri mümkün olduğunca gün içinde alınması gereken kalori ihtiyacını karşılayacak şekilde küçük porsiyonlarda dengeli şekilde tüketmek oluşabilecek problemleri engelleyebilir" dedi.

Böbreklere dikkat

Her ne kadar oruç tutmak bir tür aralıklı beslenme biçimi olsa da kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle uzun süre aç kalmanın sakıncaları olabileceğini de sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Esra Karakaş, önerilerini şöyle sıraladı: "Oruç tutmayı planlayan şeker hastalarının tedavi ve takiplerinin düzenlenmesi için doktor kontrolü yaptırmaları gereklidir. Bu süreçte yeterli miktarda su tüketilmesi, vücudun günlük sıvı ihtiyacının karşılanması bakımından önem arz etmektedir. Sahurdaki öğünün atlanması da yapılan büyük hatalardan biridir. Böbrek fonksiyonları sınırda çalışan, şeker hastalığının böbrek tutulumu oluşan hastalarda özellikle yaz aylarında uzun süre susuz kalmak da böbrek bozukluğunu ilerlemesine, ilaçların böbrek üzerindeki yan etkisinin artmasına neden olabilir. Bu yüzden bu gibi şikayetlere sahip olan hastaların doktor önerisi olmadan oruç tutması sakıncalı olabilir."

Kaynak: İHA