Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, Ramazan ayında kan stoklarının düşmesiyle kurumları tarafından kan bağış kampanyasına destek istedi.

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Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, Ramazan ayında kan stoklarının düşmesiyle kurumları tarafından kan bağış kampanyasına destek istedi.

Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"

KAN STOKLARI TÜKENMEK ÜZERE

Uzun, yaptığı açıklama, "Ramazan aylarında azalan kan stokları nedeniyle Türk Kızılay tüm Türkiye'yi "Ulusal Kan Bağışı" kampanyasına destek vermeye çağırıyor. 2005 yılından itibaren Ulusal Güvenli Kan Temini programını yürüten ve hali hazırda ülke çapına yayılmış ağı ile ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90'ını gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılayan Türk Kızılay Bilecik Şubesi, her perşembe günü Şube önünde kan bağış kampanyası düzenliyor. Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İHA

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