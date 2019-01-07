Kan ve Kök Hücre bağışına Kırşehirliler ‘den destek

Kök Hücre tedavisi olmak isteyen hastalar için kurulan TÜRKÖK bünyesinde ki kemik iliği bankasına Kırşehirliler, gönüllü bağışçı oldu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen "Kan Bağışı Can Bağışı" etkinliğinde Kök Hücre nakli bekleyen Okan Bodur ve Mert Kızıl'a destek için Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, destek için kan verdi.

TÜRKÖK bünyesinde ki kemik iliği bankasına gönüllü olarak bağışçı olmak Kırşehirlilerin katıldığı program 5 gün sürecek.

Türk Kızılayı Kan Merkezi İç Anadolu Kök hücre Birim Sorumlusu Behlül Budak, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı iş birliğinde Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin hayata geçirildiğini söyledi.

Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve farklı kurumlardan gelerek başlatılan kampanyaya destek verenler kemik iliği bekleyen 15 yaşındaki Okan Bodur ve 13 yaşındaki Mert Bektaş Kızıl başta olmak üzere tedavi gören hastalara umut olabilmek için kan bağışında bulundu.

Vali Akın, yaptığı açıklamada, kök hücre bağışında bulunmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kök hücre bekleyen çok sayıda hasta olduğunu ifade eden Vali Akın, "Ülkemizde ve ilimizde kök hücre bekleyen hastalarımıza umut olabilmek amacıyla hep birlikte kan verdik. Hiç tanımadığımız bir insana can vermenin ve hayat umudu olmanın mutluluğu tarif edilemez." dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise basit bir yöntem ile başka insanlara umut olunabileceğini belirterek herkesi kan ve ilik bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: İHA