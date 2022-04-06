Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verilir mi? Diyanet açıkladı

Oruç tutarken hasta olan kişiler hastaneye gittiklerinde kan vermek zorunda kalabiliyorlar. Oruç tutan vatandaşlar, kan vermenin orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Oruçluyken kan verilir mi? Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı, soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

DİYANET AÇIKLADI: ORUÇLUYKEN KAN VERİLİR Mİ?

Ramazan ayında birçok kişi hasta olup hastaneye gittiğinde kafalarına soru işareti getirebilecek bir durumla karşı karşıya kalıyor. Hastalığın nedenlerini öğrenmek için doktorlar hastalardan tahlil isteyebiliyor. Peki oruçluyken kan verilir mi? sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı son noktayı koydu. Diyanet’e göre, oruçluyken kan vermek orucu bozmaz ancak vücuda kan girişi olursa oruç bozulabilir.

DİYANET AÇIKLADI: KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında yada başka bir ayda bazı vatandaşlar yardım amaçlı özellikle Kızılay’a kan vererek bağışta bulunabiliyor. Peki, kan vermek orucu bozar mı? sorusuna uzmanlar cevapladı. Normal kan verme yönteminde oruç bozulmaz. Hz, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) oruçluyken kan aldırdığı yönündeki rivayetleri değerlendiren İslam alimleri kan verenin orucunun bozulmayacağını açıklamıştır.

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