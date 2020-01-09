Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İran, Ukrayna uçağını füze ile vurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna uçağının Tahran'da düşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trudeau, yaptığı açıklamada ''Birçok kaynaktan istihbarat aldık. Kanıtlar, İran'ın uçağı karadan havaya bir füzeyle düşürdüğünü gösteriyor!'' ifadelerini kullandı.