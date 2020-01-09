Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İran, Ukrayna uçağını füze ile vurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu duyurdu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna uçağının Tahran'da düşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Trudeau, yaptığı açıklamada ''Birçok kaynaktan istihbarat aldık. Kanıtlar, İran'ın uçağı karadan havaya bir füzeyle düşürdüğünü gösteriyor!'' ifadelerini kullandı.
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