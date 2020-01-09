İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İran, Ukrayna uçağını füze ile vurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İran, Ukrayna uçağını füze ile vurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İran, Ukrayna uçağını füze ile vurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna uçağının Tahran'da düşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trudeau, yaptığı açıklamada ''Birçok kaynaktan istihbarat aldık. Kanıtlar, İran'ın uçağı karadan havaya bir füzeyle düşürdüğünü gösteriyor!'' ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İran Ukrayna uçağını füze ile vurdu

Etiketler : , ,


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT