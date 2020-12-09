Bir ülke daha Kanada Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı

Kanada, ABD'li Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinden yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen koronavitüs aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, sözkonusu aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacağını açıkladı.

Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.

İngiltere de, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.