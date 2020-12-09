Bir ülke daha Kanada Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladıAhmet Hakan'dan Bilim Kurulu Üyesine tuhaf aşı sorusu!Irkçılık nedeniyle ertelenen PSG - Başakşehir maçında 6 gol!Antikor nedir? | Ne işe yarar? | Antikor oluşturmak ne demek?Bakanlık duyurdu: Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandıFransa hükümeti İslam ve Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul ettiKorona aşısı zorunlu mu olacak? | Aşı ne zaman başlıyor?Yılbaşında yasak var mı? | Yılbaşı kısıtlaması kaç gün?Gümüşhanespor Başkanına kim silahlı saldırıda bulundu? | Vahit Olgun neden saldırıya uğradı?Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bir ülke daha Kanada Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı

Bir ülke daha Kanada Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı

Kanada, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği korona virüs aşısının kullanımı için onay verdi. Kanada, BioNTech ve Pfizerın geliştirdiği aşıyı onaylayan ikinci ülke oldu.

Bir ülke daha Kanada Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı

Kanada, ABD'li Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinden yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen koronavitüs aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, sözkonusu aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacağını açıkladı.

Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.

İngiltere de, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT