Kanada yanıyor! Sıcaklık seviyesi rekor kırdı!

Kanada’da birçok kentte hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Manitoba eyaletindeki Winnipeg şehrinde hava sıcaklığı 37 dereceye yükselerek, 1888 yılında ölçülen 33.3 derecelik sıcaklık rekorunu, Carman şehri 36.9 dereceyle 1911'de ölçülen 32.8 derecelik sıcaklık rekorunu, Altona şehri ise dün ölçülen 36.9 derecelik sıcaklık ile 1988'de ölçülen 34.5 derecelik sıcaklık rekorunu kırdı.

AŞIRI SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Kurumu (ECCC) son zamanlarda artan sıcaklık seviyelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Kurumunun yaptığı açıklamaya göre, Winnipeg'de yaşanan aşırı sıcaklık ve nem artışlarının eyaletin diğer şehirlerinde de görülebileceği duyurusunu yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.