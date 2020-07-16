Kanada'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzenlendi

TORONTO (AA) – Kanada’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Başkent Ottava’daki Türkiye Büyükelçiliğinde düzenlenen programda Büyükelçi Kerim Uras, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin tek yürek halinde ülkesine ve demokrasisine sahip çıktığını söyledi.

Bölgesinde bir istikrar adası olan Türkiye’yi hedef alan odakların hain darbe girişiminde başarılı olmadıklarını vurgulayan Uras, FETÖ’nün kanlı darbe girişiminden sonuç alınsaydı Türkiye’nin derin bir karanlığa sürükleneceğine işaret etti. Büyükelçi Uras, 15 Temmuz gecesi kahramanlık sergileyen şehitleri ve gazileri şükran, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, "Hain darbe girişiminin dördüncü yılında FETÖ’nün Kanada gibi dost ve müttefik ülkelerde faaliyet göstermeye devam etmesinin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Kanada’nın FETÖ’nün gerçek yüzünü görmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

Uras, 15 Temmuz vesilesiyle ayrıca Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda Kanadalı milletvekili ve senatörlere FETÖ’nün iç yüzü hakkında bilgi veren Büyükelçi Uras, NATO müttefiki Kanada’nın FETÖ’ye karşı mücadelesinde Türkiye'ye destek olmasının beklendiğine dikkati çekti.

Ottava’da ayrıca 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

- Toronto Başkonsolosu Mingan: ‘’FETÖ’nün bu girişimi tarihimizin en kanlı terör eylemidir’’

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğunda da bir tören düzenlendi.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle az sayıda vatandaşla gerçekleştirilen törende, şehitler için Kur’an okundu ve dua edildi.

Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "FETÖ’nün planladığı bu hain darbe girişimi, Türkiye tarihinin en büyük ihaneti ve tarihimizin en kanlı terör eylemidir. FETÖ, eğitim işleri ile uğraşan bir kuruluş değil, ekonomik ve siyasi emelleri olan sinsi bir terör örgütüdür. Bunu muhataplarımıza her fırsatta anlatıyoruz’’ dedi.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğunda ayrıca FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

- Büyükelçi Aka: "Örgüt dönüşüm geçirerek yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır"



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Montreal Türk Kültür Merkezi’nde de bir program düzenlendi.

Türkiye’nin Montreal Başkonsolosluğunun düzenlediği etkinliğe katılan, Türkiye’nin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka, Türkiye’nin Montreal Başkonsolosu Barkan Umruk, Montreal Türk Kültür Merkezi Başkanı Yılmaz Ekinci ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Aka, 15 Temmuz’un hemen ardından FETÖ ile gerçekleştirilen mücadele sonrası, örgütün Türkiye’deki ana omurgasını kaybettiğini ve yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Aka, "Bu nedenle Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha büyük önem kazanmıştır. FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele çabalarımızın temel eksenini, FETÖ’nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da bir güvenlik riski olduğu gerçeğinin ortaya konulması oluşturmaktadır." diye konuştu.



Başkonsolos Umruk da alınan tedbirlerle örgütün Türkiye’de çökertildiğini belirterek, ‘’Vatandaşlarımızın dünyanın her köşesinde bu yapıdan mümkün olduğu kadar uzak durmalarını sağlamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Yurt dışındaki vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmakta, ülkemizin bu hain örgütle mücadelesinde desteğini eksik etmemektedir." dedi.





Kaynak: AA