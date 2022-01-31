Kanada'da aşı protestosu!

Dün başkent Ottawa'ya giden kamyoncular Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen sürücüler için Covid-19 aşısı zorunlu getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yola çıktı. Bugün ise kamyoncular aşı karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda işleyemez hale geldi.

Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma açıldığı belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ve kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.

Öte y andan kamyoncular için başlatılan "GoFundMe" adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, ülkenin aşı zorunluluğunu ve Covid karantinalarını protesto etmek için başkente gelen 50.000 kadar kamyoncu ile bir araya gelirken, ülkenin başkenti Ottawa'daki evlerini terk ettiği açıklandı.