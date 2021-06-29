Kanada'da İslamafobi tırmanıyor! Müslüman gence çirkin saldırı! Alay ettiler, bıçakladılar, sakalını kestiler...

Son zamanlarda müslümanlara yönelik saldırılarla gündeme gelen Kanada'da İslamafobik saldırılar artmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan saldırıların şoku atlatılamamışken, müslüman bir genç ırkçıların hedefi oldu. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen kişi, 15 yıldır Kanada'da yaşadığını ve ailesinin hayatından endişe ettiğini ifade etti.

"MÜSLÜMANLARDAN NEFRET ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Kanada’nın Saskatoon şehrinde yaşadığı öğrenilen Pakistanlı Müslüman göçmen Muhammed Kaşif, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Müslüman genç saldırganların “Müslümanlardan nefret ettiğini” söylediklerini dile getirdi. Yaşadığı evin yakınlarında Saskatoon’un Eastview bölgesinde saldırıya uğrayan Kaşif, çirkin saldırının detaylarını aktardı.

"ÜLKENE GERİ DÖN!"

Ülkesine özgü geleneksel kıyafetler giydiğini dile getiren Kaşif, sırtından ve kolundan bıçaklandığını bu da yetmezmiş gibi sakalının kesildiğini ifade etti. Saldırganların kendisi ile dalga geçtiklerini söyleyen Kaşif, “Neden bu kıyafeti giyiyorsun? Neden buradasın? Ülkene geri dön. Müslümanlardan nefret ediyorum! Ve neden sakalın var?” söylemlerine maruz kaldığını dile getirdi.

"SALDIRILAR KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜK"

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Saskatoon Belediye Başkanı Charlie Clark saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, dehşete düştüğünü, üzüntü duyduğunu belirtti. Clark, “Beyaz üstünlüğünü, İslamofobi'yi ve diğer her türlü ayrımcılığı yayan grupların soruşturulması ve sorumlu tutulması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN MÜSLÜMAN AİLE KATLEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan saldırıda ise bir aile katledilmişti. Kaldırımda yürüyen müslüman ailenin üzerine aracını süren saldırgan 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Henüz Kanada'nın Ontario eyaletinde yaşanan saldırının etkileri sürerken, yaşanan yeni saldırı bir kez daha islamafobi tartışmalarını gündeme taşıdı. Ülke müslümanlara yönelik saldırılarla gündeme gelmesinden dolayı sosyal medyada tepkilerin odak noktası haline geldi.