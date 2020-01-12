Kanada'da nükleer santralde korkunç kaza!

Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Pickering şehrinde yer alan Pickering Nükleer Üretim İstasyonu'nda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, eyalet yetkilileri vatandaşlara uyarı mesajları gönderdi.

Tesiste yaşanan olumsuz gelişmenin ne olduğuna dair bilgi verilmezken, gelişmeler için yerel medyanın takip edilmesi istendi.