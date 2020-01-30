Kanada’daki Çinliler korona virüs nedeniyle ırkçılığın hedefi haline geldi

Kanada'da şimdiye kadar korona virüsten kaynaklı 3 vaka tespit edilirken, ülkede yaşayan Çinlilerin ırkçılığın hedefi haline geldiği belirtildi.

Kanada'da şimdiye kadar Çin'de ortaya çıkan korona virüsten kaynaklı 3 vaka tespit edildi. Ancak ülkede yaşayan Çinlilerin ırkçılığın hedefi haline geldiği belirtildi. Ülkenin 2003 yılında Çin'de başlayan SARS salgını sırasında da benzer bir yabancı düşmanlığı dalgasına şahit olduğu ifade edildi. Kanada'da Çinli nüfus tarafından işletilen birçok işletmede, halkta yaşanan korku ve panik nedeniyle ciddi müşteri kayıpları yaşandığı açıklandı. Toronto sakinleri ve turistler, özellikle Çinli işletmelerin yoğunlaştığı alanlardan kaçınırken işletmelerin yaklaşık 1 milyar dolar kaybının olduğu belirtildi.

Toronto'da sosyal medyada Pazartesi günü yeni bir Çin restoranının gönderilerinde hızla ırkçı yorumların yer aldığı ifade edildi. Toronto'nun kuzeyinde bir bölgede bulunan York okul bölgesinde ise yaklaşık 9 bin ebeveynin son 17 gün içinde Çin'e seyahat eden öğrencilerin okula gitmesini önleyen bir dilekçe imzaladığı belirtildi. Dilekçe imzalayanlardan bir vatandaş, "Bu durmalı. Vahşi hayvanları yemeyi ve çevrenizdeki herkesi enfekte etmeyi bırakın. Yayılmayı durdurun ve karantinaya alın veya geri dönün" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü 208 okulu temsil eden bir kurul, öğrencilerin etnik kökenlerine göre hedef alınacağı korkusu nedeniyle imzalanan söz konusu dilekçeyi kınadı. York Yönetim Kurulu Başkanı Juanita Nathan ve Eğitim Direktörü Louise Sirisko yaptıkları açıklamada, "Çinli aileler arasında artan düzeyde endişe olduğunun farkındayız. Güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor olsa bile, başkalarının hakkında varsayımlar yapan bireyler, ön yargı ve ırkçılık sergiliyor olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.

Toronto'da yaşayan Çin Topluluğu Üyesi Terri Chu, sosyal medyada attığı tweetler ile korona virüsü hakkındaki korkuların orantısız olduğunu öne sürdü. Chu, "Hava kirliliği ve trafik kazaları çocuklar için şu anda korona virüsten çok daha fazla halk sağlığı riski taşıyor. SARS nedeniyle 2003 yılında Kanada'daki toplam ölüm sayısı 44 iken geçen yıl Toronto'da 41 kişi araba çarptığı için hayatını kaybetti" dedi.

Çin Kanada Sosyal Adalet Ulusal Geçici Konseyi Başkanı Amy Go, "Şehrin çoğunu felç eden irrasyonel halk endişesi geri dönüyor gibi görünüyor" dedi. Go, "2003 gibi olmayacağını umuyordum. Ama öyle. Şimdi oluyor ve sosyal medya tarafından daha da güçlendirilecek. Dünyanın en etnik çeşitliliğe sahip şehirlerinden bazılarını içeren Kanada'daki tepkiler aslında mevcut olan ırkçılığı da gün yüzüne çıkardı. İki ya da üç ay sonra, korona virüs muhtemelen yok olacak. Ancak bu günlerde yaşanan sadece bir halk sağlığı sorunu değildir. Bu Kanada'da var olan ırkçılık meselesidir. Umarım toplum olarak daha iyisini yapabileceğimizi öğrenerek bu durumdan ders alırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA