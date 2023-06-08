Kanada'dan gelen duman New York'u sardı, hava kalitesi alarm veriyor!
Kanada'daki orman yangınları, Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkilerini göstererek hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle New York'ta, yangınların yol açtığı duman ve kirlilik nedeniyle hava kalitesi kayıt tutulan zaman dilimindeki en kötü seviyeye ulaştı.
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