Kanada’dan uçak kazasında ölenlerin ailelerine maddi yardım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Kanada vatandaşlarının ailelerine maddi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna uçağının Tahran'da düşürülmesi nedeniyle ölen Kanada vatandaşlarının yakınlarına maddi yardımda bulunacaklarını açıkladı. Trudeau, "İlk etapta Kanada hükümeti olarak, kazada hayatını kaybeden Kanada vatandaşı ya da ülkemizde sürekli oturumu olan kişilere 25 bin Kanada doları yardımda bulunacağız. Bu eşi benzeri olmayan olay, İran'a uygulanan uluslararası yaptırımlarında bir sonucu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine İran'ın tazminat ödeyeceğinden eminiz. Ancak o ailelerle görüştüm. Haftalarca bekleyemezler, onların şu anda desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

8 Ocak tarihinde Tahran'dan kalkan ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e uçmaya hazırlanan Ukrayna Havayolları'na (MAU) ait Boeing 737 tipindeki yolcu uçağı, İran Devrim Muhafızları tarafından ateşlenen 2 roketle vurularak düşürülmüştü ve uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kaynak: İHA