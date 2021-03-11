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Kanada'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kanada'nın Bayrağı Nasıldır?

Kanada'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kanada'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kanada hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kanada'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kanada'nın Bayrağı Nasıldır?

Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülke. Büyüklüğü, Büyük Okyanustan, Kuzey Arktik denizine kadar 9.98 milyon kilometre karedir. Bu özelliğiyle, yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın ortak sınırı dünyanın en uzun kara sınırını oluşturur.

Kanada'nın Başkenti?

“Ottawa” şehri Kanada'nın başkentidir.

Kanada'nın Para Birimi Nedir?

“Kanada Doları”Kanada'nın para birimidir.

Kanada'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kanada'nın telefon alan kodu : + 1

Kanada'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kanada'nın Bayrağı Nasıldır?

Kanada'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kanada

Kanada'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Ottawa

Kanada'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kanada'nın Bayrağı Nasıldır?

Kanada'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Canada

Kanada'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kanada'nın Bayrağı Nasıldır?

Kanada'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Ottawa

Kanada'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce - Fransızca

Kanada'nın Bayrağı Nasıldır?

Kanada'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kanada'nın Bayrağı Nasıldır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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