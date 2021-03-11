Kanada'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kanada'nın Bayrağı Nasıldır?
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Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülke. Büyüklüğü, Büyük Okyanustan, Kuzey Arktik denizine kadar 9.98 milyon kilometre karedir. Bu özelliğiyle, yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın ortak sınırı dünyanın en uzun kara sınırını oluşturur.
Kanada'nın Başkenti?
“Ottawa” şehri Kanada'nın başkentidir.
Kanada'nın Para Birimi Nedir?
“Kanada Doları”Kanada'nın para birimidir.
Kanada'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kanada'nın telefon alan kodu : + 1
Kanada'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Kanada
Kanada'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Ottawa
Kanada'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Canada
Kanada'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Ottawa
Kanada'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
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