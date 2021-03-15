Kanada'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kanada'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülke. Büyüklüğü, Büyük Okyanustan, Kuzey Arktik denizine kadar 9.98 milyon kilometre karedir. Bu özelliğiyle, yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın ortak sınırı dünyanın en uzun kara sınırını oluşturur.

Kanada'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kanada, 37742154 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 39. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0048 olduğu görülmektedir.

Kanada'nın Müslüman Nüfus sayısı 657000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 2 olarak rakamlara yansımıştır.

Kanada'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kanada'nın yüz ölçümü 10048350 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kanada'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 891163 km² Karasal Alan : 9093507 km²

Kanada'nın Haritadaki Yeri / Konumu