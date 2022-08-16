Kanada'yı karıştıran olay! 88 papaz hakkında cinsel istismar davası açıldı: Papa'nın halefi de var!

Kanada'nın Quebec eyaletinde 88 papaz ve görevli hakkında cinsel taciz suçlamasıyla çeşitli davalar açıldı. Quebec Başpiskoposluğuna açılan davada 101 mağdurun cinsel tacize maruz kaldığı belirtilirken dava dosyalarında Papa Francis'in potansiyel halefleri arasında gösterilen eski Quebec Başpiskoposu Marc Ouellet'in adının da geçmesi dikkat çekti.

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Kanada'yı karıştıran olay! 88 papaz hakkında cinsel istismar davası açıldı: Papa'nın halefi de var!

Quebec Yüksek Mahkemesine sunulan belgelere göre aralarında görevine devam eden Vatikan’da kardinal olarak görev yapan dönemin Quebec Başpiskoposu Marc Oullet’in de aralarında bulunduğu 88 papaz ve görevli bulunuyor.

Quebec Başpiskoposluğuna açılan davalarda 101 kişinin cinsel saldırılara maruz kaldığı kaydedildi.

Kanada'yı karıştıran olay! 88 papaz hakkında cinsel istismar davası açıldı: Papa'nın halefi de var!

PAPA'NIN HALEFİNİN ADI DOSYADA GEÇİYOR

Mağdurlarının çoğunun reşit olmadığı belirtilirken Vatikan’da kardinal olarak görevini sürdüren ve Papa Francis'in potansiyel halefleri arasında gösterilen eski Quebec Başpiskoposu Marc Ouellet'in adının da yasal bir işlemde ilk kez geçmesi dikkat çekti.

Kanada'yı karıştıran olay! 88 papaz hakkında cinsel istismar davası açıldı: Papa'nın halefi de var!

MAĞDUR TACİZİ ANLATTI

Belgelerde ismi açıklanmayan ve "F" olarak ifade eden veren bir kurban , Radio-Canada'ya yaptığı açıklamada eski Quebec Başpiskoposu Marc Oullet’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

KADINLARLA OLAN İLİŞKİLERİ RAHİPLER TARAFINDAN UYGUNSUZ BULUNMUŞTU

Quebec Başpiskoposluğu görevine 2003 yılında getirilen Oullet'in kadınlarla olan ilişkileri başka rahipler tarafından uygunsuz bulunsa da kardinalliğe yükseldi. 2010 yılında Roma'ya geri çağrılan Oullet, Vatikan'ın yeni piskoposları seçmekten sorumlu Piskoposlar Departmanı’na terfi etti.

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