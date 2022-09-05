Kanada'yı karıştıran saldırılar! İki kardeş 13 yerde insanları bıçakladı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 2 kardeşin 13 yerde gerçekleştirdiği bıçaklı saldırılarda 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kanada'yı karıştıran saldırılar! İki kardeş 13 yerde insanları bıçakladı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimince sosyal medyadan yapılan açıklamasına göre kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) isimli şahıslar, pazar günü sabah saatlerinde James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 yerde insanlara bıçakla saldırarak yaraladı.

Kanada'yı karıştıran saldırılar! İki kardeş 13 yerde insanları bıçakladı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

SON DURUM AÇIKLANDI

RCMP Saskatchewan Sözcüsü Rhonda Blackmore da eyaletin başkenti Regina'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 15 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Blackmore, "Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz. Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz. Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kanada'yı karıştıran saldırılar! İki kardeş 13 yerde insanları bıçakladı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

"GÜVENLİ BİR YERDEN AYRILMAYIN"

Görgü tanıkları, James Smith Cree Nation'da ambulans helikopterlerle 3 kişinin hastanelere taşındığını söyledi.

RCMP ve yerel polis güçleri, halktan tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. RCMP, "Güvenli bir yerden ayrılmayın. Başkalarının evinize girmesine izin verirken dikkatli olun. Şüpheli kişilere yaklaşmayın. Araç kullanıyorsanız otostopçuları almayın." uyarısında bulundu.

Kanada'yı karıştıran saldırılar! İki kardeş 13 yerde insanları bıçakladı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

RCMP'nin sosyal medya paylaşımlarında, şüphelilerin bulunması için "tehlikeli kişiler alarmı" yayınlandığı belirtildi ve "Şüpheliler kaçak olduğu için uyarının Manitoba ve Alberta eyaletlerine de uzatılmasını istedik." ifadesi kullanıldı.

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