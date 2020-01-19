Kanadı kırık baykuş için seferber oldular

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde vatandaşlar, kanadı kırık baykuşu tedavi ettirebilmek için seferber oldu.

Hazro ilçesine bağlı Dadaş köyünde Mehmet Köylü adlı vatandaşın evinin bahçesinde kanadı kırık halde bir baykuş bulundu. Kanat uzunluğu yaklaşık 1 buçuk metre olan 5 kilogram ağırlığındaki baykuş, ilçede bulunan veterinere götürülerek tedavi edildi. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen baykuş, daha sonra Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Yaban Hayatı Koruma Birimi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA