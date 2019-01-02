Kanadı kırık şahini temizlik işçileri kurtardı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çamura saplanmış halde bulunan sol kanadı kırık şahin, temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarılıp tedaviye alındı.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ceyhun Atılgan, Erol Mamağa ve Emin Akkuş, Pirlibey Mahallesi'ndeki çöp toplama merkezinden dönerken çamura saplanmış halde, sol kanadı kırık yaralı şahini fark etti. Yaralı şahini alan temizlik işçileri, Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Yapsık'a haber verdi. Yapsık da Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü'yle irtibata geçerek, yaralı şahini teslim etti. Şahinin, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edileceği öğrenildi.

Temizlik işçisi Ceyhun Atılgan, şahin ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp, "Çöpçü deyip geçmeyin. Bizim de kalbimiz var. Yaralı şahini veterinere götürüyoruz. Bir can kurtarmış olmanın mutluğu içerisindeyiz. Umarım en kısa zamanda iyileşir" yazdı.

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DHA