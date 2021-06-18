Kanal D Arka Sokaklar 594. bölüm sezon finali canlı izle | Rıza Baba ve Ali'nin de olduğu adliye basılıyor!

Yayınlandığı ilk günden beri aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi Arka Sokaklar 594. bölümüyle sezona ara veriyor. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D Arka Sokaklar 594. bölüm sezon finali canlı izle linkine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 594. BÖLÜM SEZON FİNALİ CANLI İZLE

Rıza Baba ve Ali, elleri kelepçeli halde duruşmadayken silahlı adamlar adliyeyi basıyor. Bu haberi duyan ekip hemen adliyeye gidiyor. Adamlar adliyede çatışıyor. Ölen ve yaralanan polis anonsu ekibi tedirgin ediyor. Uyuşturucu Baronu Ferhat, rehin tuttuğu Savcı Faruk'a karşılık el koyulan mallarını istiyor. Engin Müdür ve Başak, Aycan'ın kaçırttığı bebeklerinin acısını yaşıyorlar. Mesut, oğlu Tunç ile Mazlum'u yanan mekandan çıkartmak için alevlerin ortasına atlıyor. Selin ve diğerleri çaresizce mekan dışında çırpınıyorlar.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 594. BÖLÜM CANLI İZLE

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