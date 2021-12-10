Yılların eskitemediği bir ekip ve bitmeyen bir aksiyonun olduğu Arka Sokaklar dizisi 607. bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'da Selin'in kaçırılmasının ardından Mesut elinden geleni yapmakta ekip ise her yolu denemektedir. Bu kapsamda Kanal D Arka Sokaklar 607. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izle haberimizde...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 607. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

John’un Selin’i, Halide’yi ve Leyla’yı kaçırması Mesut ile Samir’in gündemine bomba gibi düşer. John’un isteği bellidir. Depo baskınında ele geçirilen mallarına kavuşmak. Mesut, karşısına kim geçerse geçsin Selin’i kurtarmaya kararlıdır. Ekibimiz operasyon için harekete geçerken aynı anda Samir’in, Halide ve Leyla’ya kavuşmasını da engellemek zorundadır.

Serap’ın yakın arkadaşı Ertan alanında başarılı bir avukattır. İyi geçen bir davanın ardından asistanı Yeliz ve birkaç arkadaşı ile bir otelde kutlama yaparlar. Ertan ertesi gün uyandığında asistanı Yeliz’i bulamaz. Polisi aramayı düşündüğü sırada polis onun kapısını çalar.

Metin’in çalıştığı şarküteriye isimsiz bir posta gelir. Zarfı açan Metin, Asiye’nin başka bir adamla çekilmiş fotoğrafı ile karşılaşır. Gördükleri karşısında yıkılan Metin, Asiye’nin kendisini aldattığına inanmak istemez. Fotoğrafı kimin gönderdiğini ve daha da önemlisi Asiye’nin yanında duran adamın kim olduğunu öğrenmek Hüsnü komisere düşecektir.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 607. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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