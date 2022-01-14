Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki dizi Arka Sokaklar heyecan dolu 610. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Rıza Baba'nın vurulması ekipte üzüntü yaratsa da her şarta rağmen Rıza Baba'yı vuranı ortaya çıkarmak için çalışmaya devam ettiler. Mesut'un bir numaralı şüpheli olması ekibi kızdırdı. Bu kapsamda heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için Kanal D Arka Sokaklar 610. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izle haberimizde...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 610. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Mesut’un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut’un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut’u arayan ekibimiz gergindir.

Samir’in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibimizi ve İlyas Albay’ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler. Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.

Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret’in eşi Nuran’a, ardından da Kudret’e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli’yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli’yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 610. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı? Neden ayrıldı?