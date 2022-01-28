Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokakların 612. bölümünde Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan’ın suç geçmişinin kapısını aralar. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler haberimizde vermiş olduğumuz Kanal D Arka Sokaklar 612. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 612. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ezgi’nin Noyan’ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan’ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan’ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan’ın suç geçmişinin kapısını aralar.

Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan’ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 612. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE