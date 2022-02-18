Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Melisa isimli bir avukat evinde ölü bulunur. Kadınları öldüren bir seri katil, ekibi harekete geçirirken Hakan'ın sevgilisi Serap katilin yeni hedefi olur. Dizinin heyecan dolu bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Arka Sokaklar 615. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 615. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Melisa isimli bir avukat evinde ölü bulunur. Katile dair bir ipucu bulmak için var gücüyle uğraşan ekibimiz bir çıkmazın içindedir. Selin Komiserin vakanın iki yıl önce gerçekleşen faili meçhul cinayetlerle benzerliğini çözmesiyle birlikte, ekibimiz bir seri katil ile karşı karşıya olduklarını fark edecektir.

Birbirinden garip karakterde üç hırsız, bir evi soyar. Soyulan ev Aslı Komiserin komşusu Hamiyet’e aittir. Ekibimiz davaya dahil olurken hırsızlar ise gözüne yeni kurbanlarını kestirmiştir. Bu soygun pek çok açıdan ters giderken trajikomik birtakım olaylar silsilesinin de başlangıcı olacaktır.

Son dönemlerde uyuşturucudan dolayı ölümler gittikçe artCemaktadır. Ekibimiz daha fazla insanın ölmemesi için bir an önce uyuşturucu tacirlerini yakalamalıdır. Bu sırada vakaya dahil olan sürpriz bir isim ekibimizi zora sokacaktır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ 615. BÖLÜM ÖNEMLİ SAHNELERİ

KANAL D ARKA SOKAKLAR 615. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE