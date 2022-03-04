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Kanal D Arka Sokaklar 617. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Kanal D ekranlarında cuma günleri izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Selin, kadınları öldüren seri katille hiç olmadığı kadar yan yanadır, Mesut kendini bir komplonun içinde bulurken heyecan oldu dizinin 617. bölümünü izlemek isteyenler için Kanal D Arka Sokaklar 617. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde...

Kanal D Arka Sokaklar 617. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 617. bölümüyle 4 Mar 2022 Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak’ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Hüsnü Çoban, eşinden aldığı haberle mutluluktan uçar. Dizinin bölümünü izlemek isteyenler için Kanal D  Arka Sokaklar 617. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde... 

Kanal D Arka Sokaklar 617. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

KANAL D ARKA SOKAKLAR 617. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kanal D’nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 617.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Ayhan Kırali, 20 yıl önce kan davası cinayeti işlemiş eski bir mahkumdur. Yakın zamanda hapisten çıkan Ayhan sokakta simit satarken Mesut Komiser ile karşılaşır. Bu karşılaşmanın sonunda Mesut’u bir tehlike beklemektedir.

Kanal D Arka Sokaklar 617. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz panik halindedir. Tüm dikkatini davaya veren Selin Komiser bir ipucu bulur. Bu ipucu Poyraz’ı zor durumda bırakacaktır.

Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak’ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Görgü tanıkları ile görüşen ekibimiz bu mahallede çocuk kaçırma vakalarına sık rastlandığını öğrenir. Ekibimiz Irmak’ı kötü adamların elinden kurtarmak için harekete geçecektir.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 617. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE KANAL D

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kanal D Arka Sokaklar 617. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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