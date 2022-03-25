Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar 620. bölümüyle Kanal D izleyicisinin karşısına çıktı. Kadınları öldüren ve son olarak sırrını Selin'e söyleyen Ceren'i kaçıran Poyraz, sinsi planını hayata geçirmektedir. Selin, Poyraz'la karşı karşıya gelmiştir. Neler olacak? Kanal D Arka Sokaklar 620. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde...

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Selin, Ceren’i kurtarmak için kendini tehlikeli bir duruma sokar. Olaylardan haberdar olan Mesut, Selin’i bulmak için her şeyi göze alacaktır.

Mesut, Handan ve Cevat’ı Sakarya’dan kaçamadan yakalar. Bu sırada devreye Usmanoğlu aşiretinin büyük oğlu Seyit Usmanoğlu girecektir.

Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir mahallede Berke isimli bir çocuk arkadaşları ile parkta saklambaç oynarken kaçırılır. Ekibimiz insan tacirlerinin peşine düşerken mahallede yaşanan başka bir olay herkesi sarsacaktır. Selin, Poyraz'ın elinden kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 620. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE