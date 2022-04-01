Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar dizisi 621. bölümüyle 1 Nisan Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Poyraz'ın uyanması beklenirken kaçması ekipte şok etkisi yaratırken Mesut’a istediği parayı veren Seyit, karşılığında bir iyilik ister. Mesut’un bu iyiliği yapmaması Seyit’i çıldırtır. Seyit, Mesut’un etrafındakilere zarar vermek için elinden geleni yapacaktır. Diziyi izlemek isteyenler için Kanal D Arka Sokaklar 621. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 621. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Savcı Yavuz, hastaneye kaldırılan Poyraz’ın uyanmasını bekler. Yaşananlardan dolayı Mesut’u suçlamaktadır. Poyraz’ı vuran silahın balistik kaydına ulaşmak ve neler yaşandığını çözmek için uğraşır. Bu sırada hastaneden gelen bir haber ekibimizi alarma geçirecektir.

Mesut’a istediği parayı veren Seyit, karşılığında bir iyilik ister. Mesut’un bu iyiliği yapmaması Seyit’i çıldırtır. Seyit, Mesut’un etrafındakilere zarar vermek için elinden geleni yapacaktır.

Emniyete doğru giden Hüsnü, aracının lastiği patlayınca kenara çekmek zorunda kalır. Bu sırada yolda büyük bir kaza yaşanır. Hüsnü, kurtardığı kişinin kim olduğunu öğrenince bir pişmanlık yaşayacaktır.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 621. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE