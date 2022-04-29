Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 625. bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Ekip ellerinden kaçırdığı İrfan ve Ferruh’u bulmak için harekete geçer. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Arka Sokaklar 625. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 625. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ekibimiz, ellerinden kaçırdığı İrfan ve Ferruh’u bulmak için harekete geçer. Bu sırada İrfan ve Ferruh, reis Sermet isimli bir uyuşturucu tacirinin illegal şebekesine dahil olurlar. Ekibimiz suç dünyasına karışan İrfan’ın ve Ferruh’un peşine düşer.

Hakan’ın mahalleden komşusu Eşref amca kayıptır. Eşref amcanın kızı Ayfer, Hakan’dan yardım ister. Olayı araştırmaya başlayan Hakan çok geçmeden kendini bir aile dramının içinde bulacaktır.

İntikam yemini eden Rus tetikçi Lena, hastanede peşine düşen ve bebeğini kaybetmesine sebep olan Andrey’in peşine düşer. Andrey ise Cahit isimli kirli bir bankacı aracılığıyla patronu Josef’in mal varlığını kaçırmaya çalışmaktadır. Ekibimiz Josef ve Andrey’e, Lena’dan önce ulaşabilecek midir?

KANAL D ARKA SOKAKLAR 625. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE