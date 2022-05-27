Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin 629. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde Selin Komiser, son dönemde karşılaştığı kadın cinayeti vakalarından etkilenir. Durumu fark eden Rıza Baba, Selin ve Mesut’a birkaç günlük izin verir. İkili kısa bir tatile çıkıp kafa dağıtacaktır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanal D Arka Sokaklar 629. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 629. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Nuran isimli genç bir kız hapisten yeni çıkan eski sevgilisi Serdar’dan bir türlü kurtulamamaktadır. Nuran, ablası Vildan’ın çalıştığı hastaneye gidip ondan yardım ister. Hastanede yaşanan trajik hadise ekibimizi çaresiz bırakacaktır.

Selin Komiser, son dönemde karşılaştığı kadın cinayeti vakalarından etkilenir. Durumu fark eden Rıza Baba, Selin ve Mesut’a birkaç günlük izin verir. İkili kısa bir tatile çıkıp kafa dağıtacaktır.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 629. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE