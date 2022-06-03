Kanal D’nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 630.bölümü ile izleyici ile buluştu. Dizinin bu bölümünde Şahin hapishaneye gönderilirken Ayfer ise rehabilitasyon merkezine yatırılır. Henüz intikam almaktan vazgeçmeyen Şahin’in bir planı daha vardır. Son bölümü izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kanal D Arka Sokaklar 630. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 630. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ayfer’i rehin alan Şahin alt edilir. Şahin hapishaneye gönderilirken Ayfer ise rehabilitasyon merkezine yatırılır. Henüz intikam almaktan vazgeçmeyen Şahin’in bir planı daha vardır.

Üç genç bir market soygununa karışır. Soygundan kazandıkları paranın etkisiyle mutluluktan uçan gençlerin henüz bilmedikleri bir şey vardır. Soydukları market mafya babası Aybars’a aittir. Ekibimiz soyguncuları ararken mafya babası Aybars ve adamları da boş durmayacaktır.

Fadik isimli sokakta mendil satan küçük bir kız kaza geçirir. Kızı hastaneye götüren Ezgi ve Cemal Fadik’in annesi Esma ile tanışır. Esma Cemal’e tuhaf davranmaktadır. Cemal, Esma’nın bu davranışının sebebini anlayamaz.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 630. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE