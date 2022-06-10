Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle 10 Haziran 2022 Cuma akşamı Kanal D izleyicisi karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde ekip muhbirden alınan istihbarat sonucu lüks bir randevu evine baskın yaparken Engin ve Başak arasında beklenmedik şeyler yaşanacaktır. Diziyi izlemek isteyenler için Kanal D Arka Sokaklar 631. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtube haberimizde...

KANAL D ARKA SOKAKLAR 631. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ARKA SOKAKLR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Başak ve Engin arasında her şey yolunda gitmektedir. Ta ki Başak’ın arkadaşları Engin’i genç bir kızla görene kadar. Durumu öğrenen Başak başta Engin’e güvense de çok geçmeden içine bir kuşku düşecektir.

Ekibimiz muhbirden alınan istihbarat sonucu lüks bir randevu evine baskın yapar. Tutuklanan kadınlardan biri olan Olga, kızının kadın satıcısı Ragıp tarafından esir alındığını söyler. Ekibimiz Olga’nın kızını kurtarmak için uğraşırken Selin ise Ragıp’ın peşine düşerek kendini tehlikeye atacaktır.

Şule internet üzerinden tanımadığı biriyle flörtleşmeye başlar. Durumu Nazike’den duyan Hüsnü sinirle buluşma yerini basar. Hüsnü’yü atlatan Şule’nin görüştüğü kişi herkesi şaşırtacaktır.

Caner ve Pınar sade bir nikah düzenler. Nikahtan sonra Caner’in Sakarya’daki yeni evine giderler. Yeni evli çiftin tehlikeli bir misafiri olacaktır.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 631. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE